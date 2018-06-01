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Yemen'de 500 gönüllü, temizlik işçileri için iftar verdi

Hijyen eksikliği nedeniyle hastalıklar ve enfeksiyonlarla mücadele edilen Yemen'in başkenti Sana'da zor şartlar altında çalışan temizlik işçileri için iftar düzenlendi.

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Sana sokaklarını hastalıklardan ve enfeksiyonlardan uzak tutmak için çalışan işçiler, 500 gönüllü genç tarafından yapılan iftar etkinliğinde bir araya geldi. 

Etkinlik organizatörü Ammar Murshed, "Sokaklarımızı temiz tutan işçilerimizi onurlandırmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Bugün onlar bizim misafirimiz" dedi. 

Etkinlikte yer alan gönüllü Ahlam Mahmud ise "İşçiler her zaman bizim için çalışıyorlar, onların bu emeğine karşılık vermek istedik ve diğer insanlara da aynı şeyi yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunduk " dedi.

Kaynak: AP

Etiketler: Yemen, temizlik işçileri, iftar
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