Yemen'de 434 binden fazla kişiye içme suyu ulaştırılacak

Yemen’in Marib ilinde, Suudi Arabistan tarafından finanse edilen proje kapsamında, 434 bin 366 kişiye içme suyu sağlayacak depoların doldurularak, dağıtımına başlandığı bildirildi.

Hayır İnsanı Yardım Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Marib Vali Yardımcısı Abdurabbu Miftah’ın, Suudi Arabistan merkezli Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından finanse edilen “su yardımı” adlı projenin uygulamaya konulduğu belirtildi.

Projenin amacının Marib’te göçmenlerin kaldığı kamplara su ulaştırmak olduğu ifade edilen açıklamada, proje sayesinde 434 bin 366 kişiye içme suyu ulaştırılacağı kaydedildi.

Projenin ana merkezinin El-Cufeyne bölgesi olduğu, sıcaklık derecesinin en yüksek olduğu temmuz ve ağustos aylarında faaliyet göstereceği belirtilen açıklamada, bu süreçte 4 milyon litreden fazla su dağıtılacağı bildirildi.

Uluslararası örgütlerin verilerine göre ülkede yaklaşık 3 milyon kişi yer değiştirmiş bulunuyor.