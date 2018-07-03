Yemen'de 3 yılda 2 bin 200 çocuk öldü

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yemen'de başkent Sana ve geçici başkenti konumundaki Aden'e geçen hafta yaptığı 4 günlük ziyareti değerlendirdi.

"Acımasız" çatışmaların ülkeyi uçurumun kenarına sürüklediği uyarısında bulunan Fore, "Sosyal hizmetler durma noktasına geldi. Ekonomi harabeye döndü. Fiyatlar fırladı. Hastaneler zarar gördü. Okullar da ya sığınağa dönüştürüldü ya da silahlı grupların eline geçti" dedi.

Fore, Yemen'de İsviçre nüfusunun tamamından fazlasına tekabül eden 11 milyon çocuğun gıda, tedavi, eğitim, su ve sanitasyona gereksinim duyduğunu belirtti:

"2015'ten bu yana sağlık kuruluşlarının yarısından fazlası hizmet vermeyi durdurdu ve bin 500'den fazla okul havadan ve karadan bombardıman neticesinde zarar gördü. En az 2 bin 200 çocuk öldü ve 3 bin 400'ü yaralandı. Bunlar doğrulayabildiğimiz rakamlar. Gerçek rakamlar daha da yüksek olabilir."

Fore, Sana'da yetersiz beslenen çocukların kaldığı bir koğuşta, sekiz aylık bir çocuğun yeni doğmuş bir bebeğin ağırlığında olduğuna şahitlik ettiğini söyledi.

Çatışmaların yoğunlaştığı Hudeyde kentinde son iki haftada 5 bin ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Fore, son bir haftada bitkisel yağın fiyatının yüzde 30, yemeklik gazın fiyatının da yüzde 50 arttığını sözlerine ekledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA