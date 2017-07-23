  • 23 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.54
    EURO 4.128
  • BIST 106842.79
    ALTIN 142.581
Buradasınız : » » Yemen'de 20,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Yemen'de 20,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler'den (BM), Yemen'de 20 milyondan fazla kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yemende 20,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler'den (BM), Yemen'de 20 milyondan fazla kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Yemen'e ilişkin aylık yayınladığı raporda, ülkede insani yardıma muhtaç insan sayısının yaklaşık yarım milyon arttığı belirtilerek, "Yemen'de 20,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç." ifadesi kullanıldı.

İnsani yardıma muhtaç Yemenlilerin 9,8'inin durumunun hayati olduğu açıklamada, söz konusu artışın, gıda güvensizliği ile bölgede yayılan kolera virüsüyle doğrudan ilişkili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, finans desteği düşük olmasına rağmen 124 insani yardım kuruluşunun, 2017 hedeflerinin yüzde 36'sını gerçekleştirebildiği aktarıldı.

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer'in iki yılı aşkın süredir yaşanan çatışmaların neden olduğu insani durumu incelemek üzere bu sabah Aden'e geldiği belirtildi.

Maurer'in, ziyaret kapsamında Yemen'de günden güne kötüye giden insani durumu görüşmek üzere ülkede aktif rol oynayan taraflarla bir araya gelmesi öngörülüyor.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.

Etiketler: Yemen, yardıma muhtaç insanlar, insani yardım, birleşmiş milletler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER