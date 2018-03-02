Yemen'de 15 milyon kişi içme suyuna ulaşamıyor

ICRC'nin sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Yemen'de 15 milyon kişinin içme suyuna ulaşma sıkıntısı çektiği belirtilerek, "Geçen yıl su pompalarını çalıştırmak için gerekli akaryakıtın bulunmaması nedeniyle 9 kente içme suyu pompalanması durdu." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu krizin bu şehirlerdeki halkın yüzde 90'ını içme suyu için su tankerlerini beklemek zorunda bıraktığı vurgulandı.

Yemen'deki çatışmalar, birçok alanda krize sebep oluyor

Yemen'de 3 yıldan fazla süredir devam eden çatışmalar, ülkede birçok alanda kriz yaşanmasına neden oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA