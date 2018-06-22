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Yemen'de 15 Husi militanı öldürüldü

Yemen Marib'de ordu birlikleri ile Husiler arasında meydana gelen çatışmada 15 militanın öldürüldü.

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Yemende 15 Husi militanı öldürüldü

Yemen Silahlı Kuvvetleri Enformasyon Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sirvah ilçesinin kuzeyinde orduya ait bölgelere sızmaya çalışan Husi militanlar ile askerler arasında çatışma çıktı.

Söz konusu çatışmada 15 Husi militanının öldürüldüğü ifade edildi.

Husilerin Nisan 2015'te ele geçirdiği Sirvah ilçesi, hükümet güçleri ile silahlı militanlar arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren hükümete destek veriyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, husi, ordu birlikleri
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