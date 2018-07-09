Yemen Uluslararası Aden Havalimanı'nın emniyeti Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Uluslararası Aden Havalimanı'ndaki yetkililerle görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Salih el-Cebvani, havalimanının emniyetinin Aden'deki emniyet güçleri tarafından sağlandığını, bu güçlerin de meşru hükümete değil başka bir makama (Birleşik Arap Emirlikleri) bağlı olduğunu söyledi.

Havalimanında bu bağlamda büyük sorunlar yaşandığına değinen Cebvani, İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidişinden önce bu sorunların çözüleceğini vurguladı.

Cebvani, Ahmed el-Meyseri'nin BAE'ye ne zaman gideceğiyle ilgili ise bilgi vermedi.

Cebvani daha önceki açıklamalarında BAE'yi meşru hükümete karşı faaliyet yürütmekle suçlamış, BAE yanlısı Şebvaniye Seçkin Güçleri de Bakan'ın, ülkenin güneydoğusundaki bir limanın açılışını yapmasına izin vermemişti.

Yemen'in başkenti Sana'nın Husiler tarafından işgalinin ardından ülkenin geçici başkenti konumuna gelen Aden'de Ocak ayında meşru hükümete bağlı Cumhurbaşkanlığı Koruma Güçleri ile BAE tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Çatışmalar, Hizam Emni'nin bazı kışlaları ele geçirmesiyle sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA