Yemen ordusunun Hudeyde'de ilerleyişi devam ediyor

Komutanlardan Nasır Huddam, ordunun Hudeyde ile Taiz iline bağlı Muha kentlerini birbirine bağlayan ana yol üzerindeki Faze bölgesini Husilerden alarak Tuhayta kent merkezine ilerlediğini belirtti.

Huddam, koalisyon güçlerinin hava desteğindeki ordu birlikleri ve Husiler arasındaki çatışmalarda çok sayıda militanın öldürüldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

5 bin 200 aile evlerini terketmek zorunda kaldı

Hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

BM verilerine göre, Hudeyde'deki 250 bin kişiyi etkileyen savaş ve çatışmalar sebebiyle şu ana kadar 5 bin 200 aile evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA