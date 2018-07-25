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Yemen ordusu Husilerin deniz mayınlarını patlattı

Yemen ordusu, Husi militanlarının Habl Limanı açıklarına döşediği deniz mayınlarını patlattı. Öte yandan 5 Suudi Arabistan askeri Husilerle çatışmada öldü.

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Yemen’de Husilere karşı meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle temizlenen mayınlar, Habl Limanı'na giden yardım gemilerine tehdit oluşturuyordu.

Askeri yetkililer, Husilerin deniz mayınlarını denizin en derin noktasına döşediklerini ve mayınların el yapımı olduğunu vurguladı.

5 Suudi Arabistan askeri hayatını kaybetti

Öte yandan Suudi Arabistan medyası, Yemen’de Husilerle girilen çatışmada 5 Suudi Arabistan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husi medyasında yer alan bilgilere göre ise, Cizan bölgesinde Suudi askeri grubun hedef alınmasıyla çatışmanın meydana geldiği aktarıldı.

Husiler son zamanlarda Suudi Arabistan’ı hedef alan füze saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Husilere göre bu saldırılar, Suudi Arabistan’ın artan hava saldırılarına karşılık  yapılıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Al Jazeera, Al Arabiya

Etiketler: Yemen, mayın, husi
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