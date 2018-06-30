Yemen ordusu Habl Limanı'nda kontrolü sağladı

Beşinci Askeri Bölge'ye bağlı basın merkezinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin havadan desteğiyle düzenlenen operasyonda, Kızıldeniz sahilindeki Hacce iline bağlı Habl Limanı'nda kontrolün sağlandığı duyuruldu.

Husilerle çıkan çatışmalarda ölenler ve yaralananlar olduğu belirtilen açıklamada, saha komutanlarından Ebu Leys eş-Şasemi'nin de arasında olduğu 11 Husinin esir alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hükümet güçlerinin, Husi milislerin kullandığı iki askeri bot ile silah ve mühimmatı ele geçirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA