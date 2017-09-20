  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Yemen kolera salgını ile boğuşuyor

Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 101'e çıktı.

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Yemen kolera salgını ile boğuşuyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı raporda, salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 698 bin 371 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 101 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda hastaların yüzde 25'inin çocuklardan oluştuğu, bu oranın yüzde 55,5'inin ise 18 yaş altı olduğu ifade edildi.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.  

Etiketler: Yemen, kolera salgını
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