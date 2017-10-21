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Yemen, İran gemisini alıkoydu

Yemen'in doğusundaki Sokotra adası kıyılarında, bir İran gemisi alıkonuldu.

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Yemen, İran gemisini alıkoydu

Yemen'in doğusundaki Sokotra adası kıyılarında, bir İran gemisi alıkonuldu.

Başbakan Ahmed Ubeyd bin Dağr, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sokotra'ya bağlı Hadibu kenti sahilinde bir İran gemisinin alıkonulduğunu belirtti.

Bin Dağr, geminin Sokotra adası kıyılarındaki balıkçılar tarafından fark edildiğini ve gemide 19 denizcinin bulunduğunu aktardı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, taşıdıklarına ilişkin soruşturması devam eden geminin alıkonulma operasyonu Aden'de toplanan Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü.

Yemen makamları, İran'ın gemiler aracılığıyla Husilere silah taşıdığını iddia ediyor. İran ise Yemen'in bu iddialarını yalanlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Sokotra adası, İran gemisini alıkoydu
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