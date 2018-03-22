Yemen Devlet Bakanı istifa nedenlerini açıkladı

Yemen'de istifa eden Devlet Bakanı Salah es-Sayyadi görevi bırakma nedenlerinin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ülkeye dönememesinin ve Üçlü Komite nedeniyle devlet kurumlarının en temel hakkı olan "siyasi karar ve otoritenin" elinden alınmasının olduğunu açıkladı.

Hadi'nin dönmesine izin vermeyen kesimler ya da etkenlere değinmeyen Sayyadi, bu durumun ülkede meşru hükümete ait kurumların varlığının zayıflamasına ve yasa dışı milisler ya da örgütler lehine işlevini kaybetmesine yol açtığını ifade etti.

Başbakan Yardımcılığı ve Kamu Hizmeti Bakanlığı görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulaziz Cubari dün yaptığı açıklamada, Hadi'nin Aden'e dönemediğini belirtmiş ancak bazı medya organlarında yer verilen Suudi Arabistan'da alıkonulduğu iddialarını yalanlamıştı.

Cubari, Hadi'nin Aden'e "dönememe" sebepleriyle ilgili bilgi vermemişti.

Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı işgal etmesinin ardından önce Aden'e giden Cumhurbaşkanı Hadi, daha sonra Mart 2015'te Suudi Arabistan'a geçmişti.

Yemen'i son olarak Şubat 2017'de ziyaret eden Hadi, geçen aylarda Suudi Arabistan dışında bazı ülkeleri ziyaret etmişti.

Sayyadi'nin istifasının diğer nedeni

Sayyadi, Üçlü Komite'nin Yemen'deki meşru yönetimin yerini aldığını, yönetimin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlıkla ilgili kararlar üzerindeki hakkına el koyduğunu savundu.

Mayıs 2017'de Yemen, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki koordinasyonu artırmak ve Yemen'in bazı bölgelerinin idaresini yönetmek için bir komite kurulduğu açıklanmıştı.

Koalisyona tepki

Ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hükümetin çalışmalarını ve kurtarılmış bölgelerde hayatın normale dönmesi için sarf ettiği çabaları sekteye uğrattığını ileri süren Sayyadi, koalisyonun bir yıldan fazla süredir hükümete verdiği desteği durdurduğunu ve uzun süredir kurtarılmış kentlerdeki kurumlara yapılan yardımların askıya alındığını aktardı.

Yemen'de Başbakan Yardımcısı ve Kamu Hizmeti Bakanı Abdulaziz Cubari önceki gün, Devlet Bakanı Salah es-Sayyadi de dün istifa etmişti.

Cubari, Suudi Arabistan'da yayın yapan Yemen'e ait bir televizyon kanalı aracılığıyla görevinden istifa ettiğini ancak cumhurbaşkanı danışmanlığı görevini sürdüreceğini duyurmuştu.

Sayyadi de sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada, "Daha sonra açıklayacağım nedenlerden dolayı hükümetten nihai bir şekilde istifa ettiğimi ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA