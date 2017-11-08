  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.874
    EURO 4.493
  • BIST 112271.86
    ALTIN 159.16
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yemen Cumhurbaşkanı'nın 'ev hapsinde tutulduğu' iddiasına yalanlama

Yemen Cumhurbaşkanı'nın 'ev hapsinde tutulduğu' iddiasına yalanlama

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin "Suudi Arabistan'da ev hapsinde tutulduğu" iddialarının gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yemen Cumhurbaşkanının ev hapsinde tutulduğu iddiasına yalanlama

Bazı basın organlarında yer alan Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, oğulları, bazı bakanlar ve askeri yetkililerin Suudi Arabistan'da ev hapsinde tutulduğu yönündeki iddiası yalanlandı.

Bu durumdan son derece şaşkınlık duyduğunu belirten Yemen Cumhurbaşkanlığından bir yetkili, söz konusu "yalan" haberlerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'daki cephelerde ilerleme kaydettiği bir dönemde ortaya atıldığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, bunun Suudi Arabistan'ı hedef alan sistemli bir kampanya olduğunu kaydetti.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ve oğullarının, Suudi Arabistan'da ev hapsine alındığı öne sürmüştü.

Associated Press'in dün Yemenli kaynaklara dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'ın Abdurabbu Mansur Hadi, oğulları, bazı bakanlar ve askeri yetkilileri ev hapsine alarak Yemen'e dönmelerine engel olduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: yemen cumhurbaşkanı, mansur hadi, Suudi Arabistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER