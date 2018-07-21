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Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 3 ölü

Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu Afrika uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi ise kayboldu.

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Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 3 ölü

Yemen Şebve açıklarında Somali ve Etiyopya uyruklu 120'den fazla kaçak göçmeni taşıyan tekne alabora oldu.

Olay yeri kıyıya yakın olduğu için çok sayıda göçmen kurtarıldı ancak 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Hükümete bağlı birimler ve bazı aktivistler, yasa dışı göçmenlerin konaklama ve diğer ihtiyaçları için yardımda bulundu.

Göçmenler, teknenin şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora olduğunu belirtti.

Yemen'e deniz yoluyla ulaşan Afrikalı göçmenler, Suudi Arabistan'a gidebilmek için sınır bölgelerine doğru ilerlemeye çalışıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, tekne, kaçak göçmen, alabora
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