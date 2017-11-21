Yemen ablukası üçüncü haftasında

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Birleşmiş Milletler'in (BM) uyarılarına rağmen Yemen'deki tüm sınır geçişlerini 2 haftadır kapalı tutması nedeniyle ülkedeki insani krizin daha da büyüdüğü belirtiliyor.

Yemen'deki abluka üçüncü haftasında sürüyor. Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atmasına karşılık 6 Kasım'da Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerini "geçici" olarak kapattı.

İnsani yardımların geçişine izin verilmiyor

Abluka nedeniyle iki haftadır ticari ürün ve insani yardım malzemesi taşıyan gemilerin Husilerin kontrolündeki El-Hudeyde ve Es-Salif limanlarına ulaşmasına izin verilmiyor.

Aynı şekilde Sana Havalimanı'na da iki haftadır BM kuruluşları dahil uluslararası kurumlardan insani yardım taşıyan hiçbir uçak inmedi. Sana Havalimanı zaten bir yıldan uzun süredir sivil uçuşlara da kapalı durumda.

Suudi Arabistan'la tüm sınır geçişlerindeki yasakların kaldırılması konusunda günlerce süren istişarelere rağmen sonuç alınamadı.

BM ve birçok insani yardım kuruluşu, Arap koalisyon güçlerinin yürüttüğü ablukanın ülkedeki milyonlarca insanı toplu cezalandırmak anlamına geldiğini dile getirdi.

Yeni krizler

Koalisyon güçlerinin Yemen limanlarını her türlü insani yardım ve ticari ürün girişine kapatması ülkede yeni krizleri de tetikledi.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan raporda, limanların kapatılması nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bölgelerde mazotun 20 gün, benzinin 10 gün içinde tamamen tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağı kaydedildi.

150 bin çocuk hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin raporuna göre, Hudeyde, Taiz ve Sa'de kentlerine tankerlerle su taşınma işlemi durdu. Tankerle su dağıtımının devam ettiği Sana'da ise fiyatlar yüzde 133 oranında artmış durumda.

Yaklaşık 7 milyon kişinin uluslararası örgütlerin insani yardım programıyla hayata tutunduğu ülkede ablukanın sürmesi gıda krizinin de tehlikelere seviyelere ulaşmasına yol açabilir.

Krize ilişkin raporlarda, 150 bin çocuğun kötü beslenmeden dolayı gelecek birkaç ay içinde hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.

Koleradan sonra difteri salgını

Yıllardır süren çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle daha önce de ciddi sağlık sorunlarının baş gösterdiği Yemen'de abluka nedeniyle çok sayıda ilaç ve sağlık malzemesini bulmak da imkânsız hâle geliyor.

Ülkede 27 Nisan'dan bu yana görülen kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 208'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkedeki sağlık sorunları arasına şimdi de "difteri" salgınının eklendiğini bildirdi. DSÖ'nün açıklamasına göre, 120 şüpheli difteri vakasının tespit edildiği ülkede geçen hafta bu hastalık nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.

BM'den sınırları açın çağrısı

BM'nin Suudi Arabistan'dan "insani yardımlar için girişlere izin verilsin" talepleri cevapsız kalıyor.

İnsani yardımların da durmasına neden olan abluka nedeniyle yüzlerce BM çalışanı iki hafta boyunca Cibuti'de beklemek zorunda kaldı. BM tarafından Yemen'de ablukanın kaldırılması talebiyle yayımlanan açıklamalarda, "Bu tutum, milyonların topluca cezalandırılmasıdır. Yemenlilerin hayatta kalmak için temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması kabul edilemez. Bu durum, insani ilkeler ve hukukun ihlali anlamına gelir." ifadelerine yer verildi.

AA