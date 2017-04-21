Yasukuni Tapınağına Japonya Başbakanı Abe'den adak

Japonya Başbakanı Abe, bahar festivali için Yasukuni Tapınağı'na adak gönderdi.

Kyodo haber ajansı, festivale katılamayan Abe'nin tapınağa Şinto tarzı "masakaki" ağacı gönderdiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Sanae Takaichi ve yaklaşık 90 milletvekilinin bugün Yasukuni Tapınağı'na ziyarette bulunduğu bildirildi.

Pazar günü sona erecek festival süresince aralarında bakanların da olduğu bazı milletvekillerinin tapınağı ziyaret etmesinin beklendiği kaydedildi.

Abe'nin 26 Aralık 2013'te başkent Tokyo'daki Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesi, Çin ve Güney Kore ile gerilimin tırmanmasına yol açmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Abe'nin ziyaretini "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelemiş ve "Japonya Başbakanı Abe'nin ziyaretini protesto ediyor ve ciddi bir biçimde kınıyoruz. Abe'nin Yasukuni'ye yaptığı ziyaret, Japonya'nın diğer ülkelerin işgal edilmesi ve sömürge haline getirilmesini de içeren militarist tarihinin yüceltilmesinden ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının hiçe sayılmasından başka bir şey değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore de ziyareti "hem Güney Kore ile Japonya arasındaki ilişkilere hem de kuzeydoğu Asya'da istikrar ve iş birliğine zarar veren, zamanlama bakımından hatalı bir eylem" olarak nitelemişti.

Yasukuni Tapınağı

Japoncada adı "barış ülkesi" anlamına gelen tapınak, 1869'da inşa edildi.

Tapınak, Şinto inanışına göre, savaşlarda "ülkeleri için kendini feda etmiş" 2 milyon 446 bin kişinin "kutsanmış ruhlarına" ev sahipliği yapıyor.

Tapınak keşişleri, 1978'te İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın başbakanlığını yapan ve savaşın ardından suçlu bulunarak idam edilen Hideki Tojo ile 13 adamını da gizlice kutsal kabul etmişlerdi.

Japonya'nın en uzun süre tahtta kalan ve 1989'da yaşamını yitiren İmparatoru Hirohito, keşişlerin 14 savaş suçlusunu "tanrılaştırdığını" öğrendikten sonra bir daha Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmemişti. Hirohito’nun oğlu İmparator Akihito da tapınağı ziyaret etmiyor.

Ancak Yasukuni Tapınağı, Japonya Başbakanı Abe için özel önem taşıyor. Abe’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Mühimmat Bakanı olarak görev yapan büyükbabası Nobukue Kişi, savaşın ardından gözaltına alınmış, savaş suçu işlediği gerekçesiyle mahkum edilen üst düzey devlet yetkililer arasında yer almaktan son anda kurtulmuştu.