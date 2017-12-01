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Yaşlı çiftin bavulundan 200 canlı böcek çıktı

Çin'de havaalanında güvenlik kontrolü sırasında bir çiftin bavulundan yaklaşık 200 canlı hamam böceği çıktı.

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Yaşlı çiftin bavulundan 200 canlı böcek çıktı

Çin'in Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik kontrolü sırasında yaşlı bir çifte ait bagajda, X-ray cihazından geçerken plastik bir poşet içinde hareket eden siyah nesneler olduğu fark edildi.

Bagajın açılması üzerine poşetin içinden 200 kadar canlı hamam böceği çıktı.

Güvenlik görevlilerinin sorusu üzerine yaşlı çift, hamam böceklerini kremin içinde kullandıklarını ifade etti; ancak görevliler, böceklerin uçağa sokulmasına izin vermedi.

Çin'de ağustos ayında otobüs terminalindeki güvenlik kontrolünde bir yolcunun çantasında iki insan kolu bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: hamam böceği, çin
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