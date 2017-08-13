  • 13 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » 'Yaşanan bu şiddet olaylarını en sert dille kınıyoruz'

'Yaşanan bu şiddet olaylarını en sert dille kınıyoruz'

ABD Başkanı Trump, "Yaşanan bu çok yönlü şiddet, nefret olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü" dedi.

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Yaşanan bu şiddet olaylarını en sert dille kınıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrindeki ırkçı gösterileri "en sert dille" kınadı.

Trump, düzenlediği basın toplantısında, Charlottesville şehrinde ırkçılar ve karşıtları arasında çıkan olaylara tepki gösterdi.

Şiddet ve nefretin kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "Yaşanan bu çok yönlü şiddet, nefret olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü." ifadelerini kullandı.

Irkçı gösterilerin ABD'de yeni bir gelişme olmadığını kaydeden Trump, "Bu sorun ülkemizde uzun zamandan beri yaşanıyor. Sadece Donald Trump ya da Barack Obama dönemine ait değil." dedi.

Trump, sorunların eskiye dayandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu ülkenin yaralarını sarmalıyız. Bu yaraların tarihi çok eski zamanlara dayanıyor. Herkes bu sorunların çözümünü istiyor ve biz de bu sorunun bir an önce çözümü için her türlü adımı atacağız."

Öte yandan, basına yansıyan haberlerde, Charlottesville'de ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı ve yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Şehirdeki, ırkçılar ve karşıtları arasındaki şiddet olayları devam ediyor.

Etiketler: ABD başkanı Trump
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