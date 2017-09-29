Yaşamla ölüm arasındaki ince çizginin feryadı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 518 bine ulaştığını belirtti.

Millman, Arakan'dan Bangladeş'e geçmeye çalışan Müslümanları taşıyan bir teknenin dün Bengal Körfezi'nde alabora olduğunu ve dün geceden bu yana 8 cesedin daha tespit edilmesiyle ölü sayısının 23'e yükseldiğini aktardı.

Teknedeki 17 kişinin kurtarıldığını anlatan Millman, "40 kişinin halen kayıp olduğunu ve ölü sayısının 63'e çıkmasından endişe ettiklerini" dile getirdi.

Kapasitesinin üzerinde insan taşıdığı için batan teknedeki 15 kişinin cansız bedenine dün ulaşıldığını anımsatan Millman, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kamplardaki çocuk sayısı 300 bin

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac ise kamplardaki sığınmacıların 300 binini çocukların oluşturduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Boulierac, UNICEF olarak insani yardımları sürdürdüklerini ancak temiz su eksikliğinden dolayı bölgede bulaşıcı hastalıkların yayılmasından endişe duyduklarını ifade etti.