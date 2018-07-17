Yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine geçici durdurma kararı

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) yasa dışı göçmen aileler hakkındaki itirazını değerlendiren ABD Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Dana Sabraw, yeniden birleştirilen ailelerin sınır dışı edilmesinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

ACLU, mahkemeye yaptığı başvuruda çocuklarıyla yeniden bir araya gelen ebeveynlere sığınma başvurusu yapmak için bir hafta süre tanınmasını talep etti.

ACLU avukatları başvurunun gerekçesi olarak, yeniden birleşmeleri takiben ailelerin anında ve ivedilikle sınır dışı edileceğine yönelik son günlerde giderek artan dedikoduları gösterdi.

Başvuru dilekçesinde, "Sınır dışı etme kararı, ebeveynlerin kendileri sığınma hakkını kazanamasalar da çocuklarının geride kalması halinde sığınma hakkı kazanma şanslarının ne olacağına dair çocuk hakları avukatları ve yasal danışmanlarla istişarelerde bulunabilmesi için onlara fırsat tanınmadan alınamaz." ifadesi yer aldı.

Yargıç Sabraw, Adalet Bakanlığı avukatları ACLU'nun itirazına resmi yanıt verene kadar göçmenlerin sınır dışı edilmesinin geçici durdurulmasını istedi. Sabraw, Adalet Bakanlığı'na yanıt için bir hafta süre verdi.

Yargıç Sabraw, daha önce yine ACLU'nun açtığı bir davada ailelerinden ayrılan 7 yaşındaki bir mülteci çocuğun 14 gün içinde, 14 yaşındaki bir mülteci çocuğun ise 30 gün içinde ailelerine iade edilmesine hükmetmişti.

Sabraw, kararın benzer vakalara emsal oluşturması için ulusal tebligat yayımlamıştı. Tebligatta göçmenlik merkezlerinde alıkonulan 14 yaşından küçük çocukların en az 14 gün içinde, 14 yaşından büyük, 18 yaşından küçük olan çocukların ise en az 30 gün içinde velilerine iade edilmesi talep edilmişti.

Trump yönetiminin kurduğu göçmenlik merkezlerinde birkaç hafta içinde 2 binden fazla çocuk ailelerinden ayrılmıştı. Trump, geçen ay yayımladığı başkanlık kararnamesiyle ailelerin ayrılmasına son vererek ebeveynlerle çocukların yeniden birleştirilmesi ve aynı yerde tutulması talimatını vermişti.

Kaynak: AA