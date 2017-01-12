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Buradasınız : » » Yarım tonluk kadının ameliyatı için tesis inşa edilecek

Yarım tonluk kadının ameliyatı için tesis inşa edilecek

Mısırlı İmen Ahmed Abdulati'nin, obezite hastalarının zayıflaması için uygulanan bariyatrik cerrahi ameliyatı için Hindistan'daki hastanede özel tesis inşa edilecek.

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Yarım tonluk kadının ameliyatı için tesis inşa edilecek
Yerel medyada yer alan habere göre, 500 kilo olduğu iddia edilen 36 yaşındaki Abdulati'nin ameliyatı için Mumbai Saifee Hastanesi'nde, içinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulunan özel bir tesis inşa edilecek.
 
Bu ayın sonuna kadar tamamlanması beklenen tesis, 278 metrekarelik alan üzerine kurulacak. Tesisin 293 bin 762 dolara mal olacağı düşünülüyor.
 
Ameliyatı, daha önce Hint bakanlar Nitin Gadraki ve Venkaiah Naidu'yu da operasyona alan Dr. Muffazal Lakdawala tarafından yapılacak Abdulati'nin bu ay sonunda Mumbai'ye getirilmesi bekleniyor.
 
Abdulati'nin ailesi 5 kilo doğan kadına parazit enfeksiyonu nedeniyle vücuttaki bazı bölgelerin şişmesi olarak nitelendirilen fil hastalığı teşhisi konulduğunu açıklamıştı.
 
Aile, Abdulati'nin 11 yaşına geldiğinde ayağa kalkamadığı için kilo aldığını, daha sonra felç geçirerek yatağa mahkum olduğunu ve o zamandan beri evden çıkamadığını anlatmıştı.
 
Abdulati'nin ameliyat ve tedavi süreci için iki ya da üç ay Mumbai'de kalması gerektiğine değinen doktor Lakdawala, genç kadının 100 kilogramın altına düşmesinin 2-3 yıl sürebileceğini ifade etmişti.
 
Lakdawala, Abdulati'nin kız kardeşinin kendisiyle ekim ayında iletişime geçtiğini ve ailesinin uçak masraflarını karşılamayacak durumda olduğundan o zamandan bu yana bağış topladığını belirterek, uçuşun gelecek hafta gerçekleşmesini beklediklerini kaydetmişti.
 
Mısırlı kadın ailesinin söylediği gibi 500 kilo ise 2010 yılında 292 kiloyla dünyanın yaşayan en kilolu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Amerikalı Pauline Potter'in rekorunu elinden alabilir.
 
Etiketler: imen ahmed abdulati, Obezite
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