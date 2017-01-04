Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askeri suçlu bulundu

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İsrail askeri "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulundu.

Yafa Askeri Mahkemesi'nde görülen davada Askeri Hakim Maya Heller, Elor Azaria isimli İsrail askerinin, Abdulfettah eş-Şerif isimli Filistinliyi "gereksiz" yere vurarak öldürdüğünü söyledi. Hakim, Azaria'nın avukatlarının yaptığı "Eş-Şerif daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti" yönündeki savunmayı da reddetti.

Kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulunan Azaria'ya ne ceza verileceğine daha sonra karar verileceği bildirildi. Azaria'nın avukatlarının kararı temyize götürmesi bekleniyor.

Duruşmanın devam ettiği saatlerde mahkeme önünde kurulan çadırda Azaria'nın yakınları ve aşırı sağcı bazı İsrailliler söz konusu askere destek verdi. Duruşma öncesi de aşırı sağcı İsrailliler tarafından sosyal medyada "Azaria serbest bırakılsın" kampanyası başlatıldı.

İsrail parlamentosu Knesset'teki Arap milletvekillerinden Eymen Avde, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin topraklarındaki illegal işgal Azaria gibi yüzlercesini üretti. Bunun gibi daha yüzlerce olay var ancak kameralara yansımıyor." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı kesimden ve İsrail ordusundan askere destek

Öte yandan, aşırı sağcı bazı İsrailli politikacılar ve halk yargılanan askere destek verdiklerini açıklamıştı. Tel Aviv'de birçok kez Azaria'ya destek gösterisi düzenleyen sağcı İsrailliler de, askerin serbest bırakılması için imza kampanyası başlatmıştı. Askerin ailesi de sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Azaria'ya destek için bağış kampanyası başlatmıştı.

Yahudi Evi Partisi lideri ve Milli Eğitim Bakanı Naftali Benet, söz konusu askerin "kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulunsa bile derhal affedilerek serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, Azaria'nın serbest bırakılması yönündeki çağrılara karşı çıkmıştı. Eisenkot, Azaria'nın İsrail toplumu tarafından "herkesin çocuğu" muamelesi görmesini yanlış bulduğunu, onun bir asker olduğunu ve ordunun kurallarına tabi olması gerektiğini belirtmişti.

İsrail kamuoyunda tartışma meydana getiren ve Filistin tarafında infiale yol açan konuyu, uluslararası toplum da yakından takip ediyor. Ülkede bugün yayınlanan gazetelerde, İsrail askeri mahkemesinin Elor Azaria hakkında vereceği kararının, iç politikaya etkileri olduğu gibi, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi platformlardaki imajını da etkileyeceği değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan ve "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunan İsrail askerine destek vereceğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan ve "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunan İsrail askerine gereken desteğin verileceği bildirildi.

İsrail askeri Elor Azaria'ya ve ailesine gereken desteğin verileceği belirtilen açıklamada, ordunun, mahkemenin kararına saygı duyduğu ve kararın yansımalarını derinlemesine incelediği ifade edildi.