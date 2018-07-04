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Yaralı Filistinli genci öldüren İsrail askerine "coşkulu" karşılama

2016 yılında El Halil'de yaralı olarak yatan Filistinli genci kameraların önünde öldüren İsrail askeri Yahudi yerleşimciler tarafından gösterilerle karşılandı.

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Yaralı Filistinli genci öldüren İsrail askerine &quot;coşkulu&quot; karşılama

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Mart 2016'da yerde yaralı olarak yatan Filistinli genci kameraların önünde kafasından vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria, El Halil'de yaşayan bir grup Yahudi yerleşimci tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı.

Sosyal medyada yer alan videoda, 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i vurduğu sokakta bir grup Yahudi yerleşimci tarafından karşılanan Azaria'nın oldukça neşeli olduğu dikkat çekiyor.

Yahudi yerleşimcilerinin adeta bir "kahraman" gibi karşıladığı Azaria'nın boynuna İsrail bayrağını taktığı görülüyor.

Azaria'ya övgüler düzen Yahudi yerleşimcilerin öldürülen Filistinli genç için ise hakaretler savurduğu duyuluyor.

Abdulfettah eş-Şerif'in öldürülmesi

İsrail askerlerinin Mart 2016'da El Halil kentinde "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü belirtilmişti.

Ancak olaydan saatler sonra Elor Azaria'nın yerde yaralı halde yatan Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Tepki toplayan görüntünün ardından Azaria, İsrail Askeri Mahkemesi tarafından yargılanmış ve yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini, Abdulfettah eş-Şerif'in kedisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" iddia etmişti.

Askeri mahkeme Azaria'yı "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bularak 18 ay hapse mahkum etmiş, Ağustos 2017'de hapse giren Azaria'nın cezası İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot tarafından 14 aya düşürülmüştü.

Filistinli genci öldükten sonra ilk defa El Halil kentine gelen Azaria, askeri mahkemenin erken tahliye talebini kabul etmesinin ardından mayıs ayı başında cezasının üçte ikisini hapiste geçirdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil askerleri, el halil, Batı Şeria
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