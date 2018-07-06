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Yaptığı kurşun geçirmez yeleği giyip ateş ettiren şifacı öldü

Nijerya'da şifacı Chinaka Adoezuwe kendisinin ürettiği ve "kurşun geçirmez" olduğunu söylediği yeleği denemek için giyip müşterisine ateş ettirdikten sonra hayatını kaybetti.

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Yaptığı kurşun geçirmez yeleği giyip ateş ettiren şifacı öldü

Nijerya'da yayımlanan PUNCH gazetesinin bir görgü tanığına dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki İmo eyaletinde yaşayan Nijeryalı şifacı 26 yaşındaki Nijeryalı Chinaka Adoezuwe, müşterisi Chukwudi Ijezie'nin talebi üzerine kurşun geçirmez olduğunu iddia ettiği bir yelek üretti.

Yeleği kendi üzerinde denemek isteyen şifacı, Ijezie'den kendisine ateş etmesini istedi. Yeleği giyen şifacı Adoezuwe, müşterisinin açtığı ateş sonucu öldü.

Olayla ilgili açıklama yapan bir görgü tanığı, "Kurşun, şifacının bedenine girdi ve o anda hayatını kaybetti" dedi.

Nijerya polisi olayı doğrulayarak, şifacıya ateş edip ölümüne neden olan müşterinin yakalandığını duyurdu.

Kaynak: AA 

Etiketler: yelek, nijerya
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