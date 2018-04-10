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Buradasınız : » » Yanlışlıkla mumyalamada kullanılan madde enjekte edilen kadın hayatını kaybetti

Yanlışlıkla mumyalamada kullanılan madde enjekte edilen kadın hayatını kaybetti

Rusya'da, 28 yaşındaki bir kadına hastanede, serum yerine yanlışlıkla, mumyalamada kullanılan formalin maddesi verildi.

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Yanlışlıkla mumyalamada kullanılan madde enjekte edilen kadın hayatını kaybetti

Rusya'nın Ulyanovsk kasabasında yaşayan 28 yaşındaki Ekaterina Fedyaeva, yumurtalıklarında kist tespit edildiği için ameliyat oldu.

Fedyaeva'nın vücuduna yoğun bakıma alındıktan sonra yanlışlıkla serum yerine mumyalama işleminde kullanılan formalin maddesi enjekte edildi.

Genç kadın, 14 saat boyunca vücudunda formalin ile yaşam savaşı verdi. Organları teker teker iflas eden kadın, hayatını kaybetti.

Fedyaeva'nın annesi, kızının ameliyattan sonra ciddi kasılmalar yaşadığını söyleyerek, doktorları cinayetle suçladı.

Rusya Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: serum, rusya, mumyalama, formalin
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