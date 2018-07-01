Yanık izleri nedeniyle dışlanan Suriyeli çocuk tedavi olmak istiyor

7 yaşındaki İlham, Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle ailesiyle İdlib'in güney kırsalındaki evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Abbas ailesi, Türkiye sınırı yakınında bir çadır kente sığındı. Ancak çadırlarında çıkan yangında İlham'ın vücudunun büyük bölümü zarar gördü.

Arkadaşlarının İlham'ı görüşünden ötürü dışlaması üzerine, Abbas ailesi yol üstünde bir çadırda yalnız yaşamaya başladı.

İlham, en büyük hayalinin tedavi olarak eski yüzüne kavuşup arkadaşlarıyla okula gidebilmek olduğunu söyledi.

İlham'ın annesi Rehef Abbas da, mutfakta yemek yapmak için kullandıkları gaz ocağından kaynaklanan yangında İlham'ın yüzünde, ellerinde ve bacaklarında yanıklar oluştuğunu ifade etti.

Rehef, yangın sonrasında kızının tedavi olmak için Türkiye'ye geldiğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tedaviye devam edemediklerini anlattı.

"O benim gözümde ve gönlümde bir melektir"

"Bütün dünyadan onun için vazgeçtim. Kimsenin yanına gitmez oldum. Kimse ile oturmaz oldum. O benim gözümde ve gönlümde bir melektir. Hala da öyledir" diyen anne, şöyle devam etti:

"İham, yanımıza birileri geldiğinde hemen utanır, küser ve olduğu yerden ayrılır. Ben de onunla birlikte ayrılırım. Ben ne para ne yardım istiyorum. Bütün hayatımı kampta geçirsem de sadece bir isteğim var, o da kızımın Türkiye’de tedavi görüp eski haline dönmesidir."

Rehef, kızının arkadaşları onun görüşünden korktuğunda, kendisine gelerek, "Ne zaman tedavi olacağım?", "Ne zaman eski halime döneceğim?", "Ne zaman okula gideceğim?" gibi sorular sorduğunu aktardı.

Anne, kızını okula da kaydettiremediğini, diğer velilerin İlham nedeniyle çocuklarını okula göndermek istemediğini paylaştı.

İlham'ın engelli babası Zahir Abbas da, "Kızımın üzülmesine dayanamadığım için akrabalarımın ve ailemin yaşadığı kampı bıraktım ve onlardan uzak beni ve kimsenin tanımadığı bir kampta yerleştim" dedi.

Abbas, "İlham'ın diğer çocukları görünce psikolojik sorunları oluştu. Okula gittiklerini görünce 'Ben de gitmek istiyorum' diyor. İnşallah onun tedavisini Türkiye’de yapabiliriz. Tek dileğim Türkiye’de tedavi görmesi. Bu benim için bütün dünyadan önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA