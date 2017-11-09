Yanardağ faaliyete geçti uçak seferleri iptal edildi

Alaska Volkan Gözlemevinden Dave Schneider, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda Shiveluch Yanardağı'nın, salı günü faaliyete geçerek yaklaşık 8 bin metre yüksekliğe kül püskürtmeye başladığını söyledi.
Yanardağın püskürttüğü küller, Alaska'nın kuzeyine sürüklenirken Ravn Alaska Havayolu şirketinin sözcüsü William Walsh, Kotzebue ve Deadhorse'de seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Shiveluch Yanardağı, Kotzebue'nin 2 bin 172 kilometre güneybatısında bulunuyor.
Yetkililer, 6 bin 100 metrenin üzerine çıkan kül bulutlarının hava trafiğini tehdit edebileceğini belirtiyor.