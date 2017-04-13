Yanan sığınmacı kampının yeniden kurulmasına izin yok

Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen yaklaşık bin 500 sığınmacının kaldığı ve pazartesi gecesi çıkan yangında yüzde 80'i yanan Grande-Synthe kampının yeniden inşa edilmeyeceği bildirildi.

RTL radyosunda açıklamalarda bulunan Fransa İçişleri Bakanı Matthias Fekl, kampta yaşayan sığınmacıların yüzlercesinin sığınma merkezlerine yerleştirilmesi işlemine devam edileceğini belirtti.

Fekl, "Grande-Synthe'nin yeniden kurulmasına izin verilmeyecek." dedi.

Yangından sonra bazı sığınmacıların bölgeden gittiğini söyleyen Fekl, yangınla ilgili soruşturma sonrasında sorumluların cezalandırılacağını ve sınır dışı edileceğini vurguladı.

Afgan ve Kürt sığınmacılar arasındaki kavga sonrası çıkan yangında kampın yüzde 80'i hasar görmüştü. Yaklaşık bin 200 sığınmacının geçici sığınma merkezlerine yerleştirildiği açıklanmıştı.

Derme çatma çadırlardan oluşan kamp, yaklaşık bir yıl önce kurulmaya başlanmıştı. Kampın nüfusu, Calais'de bulunan sığınmacı kampının geçen ekim ayında kapatılmasının ardından artmıştı.