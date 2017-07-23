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Buradasınız : » » Yaklaşık 4 bin internet sitesi kapatıldı

Yaklaşık 4 bin internet sitesi kapatıldı

Çin'de bu yılın ikinci çeyreğinde kanun dışı içerikli 3 bin 918 internet sitesinin kapatıldığı bildirildi.

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Yaklaşık 4 bin internet sitesi kapatıldı

Çin'de bu yılın ikinci çeyreğinde kanun dışı içerikli 3 bin 918 internet sitesinin kapatıldığı bildirildi.

Çin İnternet İdaresi (CAC), nisan, mayıs ve haziran aylarında, ulusal güvenliği tehdit eden, şiddete teşvik eden ve asılsız söylentiler yayarak toplumda huzursuzluğa neden olan 3 bin 918 internet sitesinin kapatıldığını duyurdu.

Yılın ikinci çeyreğinde kapatılan sitelerden 316'ısının yargıya intikal ettirildiğini belirten CAC yetkilileri, bu dönemde 810 bin kişinin internet hesabını da engellediklerini ifade etti.

Youtube, Facebook ve Twitter gibi uluslararası sosyal paylaşım sitelerine erişimin yasak olduğu Çin'de bunların yerine "Sina", "Youku" ve "Wechat" gibi yerli alternatifler kullanılıyor.

Siber ortam üzerindeki sıkı denetimleri ile bilinen ülkede "Çin Seddi" olarak da bilinen bir güvenlik ağı ile kesintisiz veri taraması yapılıyor. "Sakıncalı" olduğu sanılan içerikler anında erişime kapatılıyor.

Ülkede sosyal paylaşım platformlarını kullanmak isteyenlerin, gerçek kimlik bilgileri ile kayıt yaptırıp onay alma zorunluluğu da bulunuyor.

Etiketler: internet siteleri, çin
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