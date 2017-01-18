Yahya Jammeh'in görevi 3 ay daha uzatıldı

Devlet televizyonunda yayımlanan haberde, geçen ay düzenlenen devlet başkanı seçimini kaybeden ve yarın görevi yeni devlet başkanı Adama Barrow'a devretmesi beklenen Jammeh'in görev süresinin uzatıldığı duyuruldu.

Gambiya meclisinin kararıyla Jammeh'in üç ay daha devlet başkanlığı görevini yürüteceği vurgulandı.

'Jammeh'in tutumu tehlike yaratıyor

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yaptığı basın açıklamasında, Jammeh'in bu tutumuyla mirasını ve Gambiya'yı tehlikeye attığını söyledi.

Jammeh'in, Gambiya halkını dinlemesi gerektiğini belirten Kirby, "Devlet Başkanı Jammeh, Gambiya halkının iradesini ve perşembe günü barışçıl bir şekilde iktidarı devretme fırsatını kaybediyor. Bu davranışlarla Gambiya'yı tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'den Gambiya'ya seyahat uyarısı

İngiltere ise Gambiya'da devam eden siyasi kriz ve olası askeri müdahale nedeniyle vatandaşlarını zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Resmi makamlardan yapılan açıklamada, "Eğer hala Gambiya'daysanız olası askeri müdahale nedeniyle bu ülkeden ayrılmalısınız." uyarısında bulunuldu. İngiltere'deki bazı turizm şirketleri de deniz turizminin ön planda olduğu Gambiya'da bulunan yaklaşık bin İngiliz turistin ülkelerine geri dönebilmesi için ek uçak seferleri düzenlendiğini bildirdi.

Jammeh, 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti

Öte yandan ülkede 1 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybeden Jammeh, dün devlet televizyonundan, 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurmuştu.

Seçimlere "görülmemiş düzeyde yabancı katılım" olduğunu öne süren ve sonuçlara itiraz ettiğini hatırlatan Jammeh, anayasa mahkemesinin seçim sonuçlarıyla ilgili kararının beklenmesi gerektiğini belirtmişti.

OHAL süresince temel özgürlüklerin korunacağını savunan Jammeh, OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.