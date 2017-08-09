  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Yahudi yerleşimcilerin hedefi bu kez arabalar oldu

Yahudi yerleşimcilerin hedefi bu kez arabalar oldu

Yahudi yerleşimciler İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınlarında Filistinlilere ait üç aracı ateşe verdi.

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Yahudi yerleşimcilerin hedefi bu kez arabalar oldu

Yahudi yerleşimciler İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınlarında Filistinlilere ait üç aracı ateşe verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah yakınlarındaki Um Safa köyüne gelen bir grup Yahudi yerleşimci, üç aracı kundakladı. Filistinlilere ait araçların tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Olayın ardından köydeki Filistinli gençlerin İsrail askerleri ile yerleşimcilere taş ve şişe atması üzerine bir süre arbede yaşandığı kaydedildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te 200 bin civarında Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.

İşgal altındaki bölgelerde bulunan fanatik Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinlilere saldırı düzenliyor.
 

Etiketler: Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria, Ramallah
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