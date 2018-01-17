Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas, "İsrail koruması altındaki onlarca Yahudi yerleşimcinin Megaribe Kapısı'ndan Aksa'ya girdiğini" söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusunda aleni bir şekilde dini ritüellerini yerine getirdiğini söyleyen Dibs, onları korumak için gelen İsrailli asker sayısının çokluğuna dikkat çekti.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının olduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısı yapıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının olduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA