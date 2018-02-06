Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'ın batısındaki Filistin topraklarında inşa edilen Dolev yerleşim biriminden bir grup Yahudi, İsrail askerlerinin koruması eşliğinde bölgedeki köylere giden ana yolda toplanarak Filistinlilerin araçlarına ve yayalara taş attı. Olayda yaralanan olmadı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın, Batı Şeria'daki Yerleşim İşleri Sorumlusu Gassan Değles'e dayandırdığı haberde ise Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki Huvvara kontrol noktası yakınlarındaki araçları hedef aldığı, bazı Filistinlilerin hafif yaralandığı ifade edildi.

Değles, Bracha yerleşim biriminden Yahudilerin de Nablus'un güneyindeki Burin'de Filistinlilerin evlerine saldırdığını aktardı.

Bir Yahudi yerleşimci öldürülmüştü

Batı Şeria'nın Selfit kenti yakınlarında bugün gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda bir Yahudi yerleşimcinin öldüğü belirtilmişti.

Hamas Sözcüsü Bedran: Doğal bir tepki

Hamas Sözcüsü Husam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, bu olayı Kudüs direnişi kapsamında değerlendirerek, "Bu, işgal güçlerinin işlediği suçlara karşı doğal bir tepki." ifadesini kullandı.

İslami Cihad Hareketinden yapılan açıklamada ise başkasına ait şeylere zorla el koyan saldırılar son buluncaya kadar halk direnişinin devam edeceği belirtilerek, "İsrail saldırıları ve sivil halkı hedef alan suçlar aleyhinde yürütülen Kudüs intifadası devam ediyor." denildi.

Halk Direniş Komiteleri Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu olayın, işgal altındaki Batı Şeria'yı hedef alan Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı tepki olduğu ifade edildi.

Görgü tanıkları, olayın ardından İsrail askerlerinin, Selfit kenti çevresindeki birçok Filistin beldesine baskın düzenlediğini ve kentin giriş-çıkışlarını kapattığını aktarmıştı.

İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ahmed Cerrar isimli Filistinlinin Cenin yakınlarında bir köyde saklandığı yerden kaçmaya çalıştığı sırada öldürüldüğünü ifade etti. Adraee, Cerrar'ın bir aydan bu yana arandığını belirtti.

İsrail, yaklaşık bir ay önce Nablus'ta bir Yahudi yerleşimcinin ölümünden Cerrar'ın sorumlu olduğunu iddia ediyor.

İsrail askerleri, bir süredir Cerrar'ı aradıkları gerekçesiyle Cenin kentindeki evlere sık sık baskın yapıyordu. Askerler, geçen ay Cenin'e düzenledikleri baskında Filistinlilere ait 4 evi yıkmış, Cerrar'ın akrabalarından birini şehit etmişti.