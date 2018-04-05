Yahudi yerleşimciler Filistinlilere rahat vermiyor

Bir grup Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Beit Hanina Mahallesi'nde Filistinlilere ait çok sayıda aracı tahrip etti.

Araçların camlarına spreyle İbranice ve Arapça Filistin karşıtı ırkçı mesajlar yazan saldırganlar, çok sayıda aracın lastiğini de keserek patlattı.

Saldırının arkasında fanatik Yahudilerin oluşturduğu "Price Tag" isimli örgütün olduğu tahmin ediliyor.

İsrail polisi, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Beit Hanina'daki saldırı, son üç hafta içinde Filistinlilerin araçlarına düzenlenen ikinci saldırı.

Kaynak: AA