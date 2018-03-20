Yahudi yerleşimciler Filistinli ilkokul öğrencilerine saldırdı

Halk Direniş Komiteleri üyesi aktivist Ratıb el-Cubur, El-Halil kentindeki Et-Tuvana İlkokulu'ndan çıkan Filistinli öğrencilerin, bir anda Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldığını anlattı.
Cubur, Yahudi yerleşimcilerin evlerine dönmeye çalışan Filistinli öğrencileri kovaladıklarını, yakaladıkları çocukları da ellerindeki sopalarla darbettiklerini söyledi.
El-Halil'in çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin zaman zaman Filistin beldelerine saldırı düzenlediklerini belirten Cubur, yerleşimcilerin kentin güneyindeki Filistinli öğrencilere de sıkıntı çıkardıklarını ve çocukları darbettiklerini aktardı.
Kaynak: AA