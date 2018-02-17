Yahudi yerleşimciler Filistinli genci linç etti

Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde geçen Çarşamba Filistinli Mustafa Mağribi, Mescid-i Aksa’dan çıkan Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

İsrail güçleri genç Filistinli’nin linç edildiğini ve kanlar içinde çırpındığını gördü ama müdahale etmedi.

Başına ağır darbeler alan Mustafa, hastaneye kaldırıldığında bir süre bilinç kaybı yaşadı. Şimdi durumu iyi.

Mağribi sadece, Yahudi yerleşimcilerin, yanındaki arkadaşlarıyla konuştuğunu hatırlıyor. Sonra gözünü hastanede açmış. Olan biteni de saldırıdan sonraki görüntülerini izleyince anladı.

İsrail yönetimi 2003'ten beri Yahudi yerleşimcileri polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor.

Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının olduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılmasnı istiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te olan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının olduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

Kaynak: TRT Haber