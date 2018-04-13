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Buradasınız : » » Yahudi yerleşimciler cami girişini ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler cami girişini ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde bir cami, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldı.

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Yahudi yerleşimciler cami girişini ateşe verdi

Yahudi yerleşim birimlerine karşı mücadele eden Filistinli aktivistlerden Yusuf Deyriyye, bir grup Yahudi yerleşimcinin sabah erken saatlerde Nablus'un güneyindeki Akraba beldesine baskın düzenleyerek, Şeyh Seade Camii'nin girişini ateşe verdiğini söyledi.

Yerleşimcilerin caminin duvarına da İbranice ırkçı sloganlar yazdığını belirten Deyriyye, çevredeki halkın dikkati ve anında müdahalesiyle caminin tamamen yanmasının engellendiğini aktardı.

Nablus'un çevresindeki yasa dışı 39 Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin yerleşimci yaşıyor. Yahudi yerleşimciler zaman zaman Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yahudi yerleşimciler, saldırı, filistin, cami, Batı Şeria
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