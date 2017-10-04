Yahoo'dan skandal açıklama

İnternet şirketi Yahoo, 3 milyar olan tüm kullanıcı hesaplarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

2013 yılında, Yahoo'ya yönelik siber saldırıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Yeni soruşturmalar sonucu Yahoo'nun 3 milyar olan tüm kullanıcı hesaplarının bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiği tespit edildi.

2016 yılında yapılan açıklamada, Yahoo'nun 1 milyar kullanıcı hesabının veri hırsızlığına maruz kaldığı belirtilmişti.

Bilgisayar korsanlarının kullanıcıların kredi kartı ve banka hesap bilgilerini ise ele geçiremediği kaydedildi.

Yahoo'nun, Amerikan telekomünikasyon şirketi Verizon'a (VİRAYZIN) yaklaşık 4 buçuk milyar dolara satışı Haziran ayında tamamlanmıştı.