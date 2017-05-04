  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Ya iki ordu arasında bir koordinasyon kurulur ya da çarpışırız'

'Ya iki ordu arasında bir koordinasyon kurulur ya da çarpışırız'

İsrail Başbakanı Netanyahu, Putin'e önlerinde iki seçenek olduğunu söylediğini 'Ya iki ordu arasında bir koordinasyon kurulur ya da çarpışırız' dediğini bildirdi.

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Ya iki ordu arasında bir koordinasyon kurulur ya da çarpışırız

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Rusça yayın yapan İsrail haber kanalına açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Rusya ile Suriye'deki askeri faaliyetlerine ilişkin koordine içinde olduklarını söyledi.

Netanyahu, iki ordu arasında herhangi bir çatışmanın engellenmesi hedefiyle bu koordinasyonun kurulduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen mart ayında bir araya geldiğinde Suriye meselesini ele aldıklarını hatırlatan Netanyahu, o görüşmede Putin'e, "Biz Suriye aracılığıyla, İran'dan Hizbullah'a tehlikeli silahların sevk edilmesini engellemek için çalışıyoruz. Bu tür girişimlere karşı harekete geçilmesi konusunda orduya talimat vermeyi sürdüreceğim." dediğini aktardı.

Putin'e önlerinde iki seçenek olduğunu söylediğini de kaydeden Netanyahu, "Kendisine, 'Ya iki ordu arasında bir koordinasyon kurulur ya da çarpışırız' dedim ve çarpışmayı tercih etmediğimizi de dile getirdim." ifadesini kullandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen mart ayında bir araya gelen Netanyahu ile Putin'in Ortadoğu'daki gelişmeler, Suriye krizi, terörle mücadele ve Rusya-İsrail ilişkilerini ele aldığı bildirilmişti.

Etiketler: israil başbakanı netenyahu, Putin
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