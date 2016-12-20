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Wimbledon şampiyonuna bıçaklı saldırı

Çek tenisçi Petra Kvitova'nın evine giren hırsız tarafından bıçaklandığı bildirildi.

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Wimbledon şampiyonuna bıçaklı saldırı

İki kez Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanan Çek sporcu Petra Kvitova, evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Ünlü tenisçinin basın sözcüsü Karel Tejkal'in yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki tenisçinin Prostejov kentindeki evine hırsız girdiği ve soyguncu ile karşılaşan sporcunun sol elinden yaralandığı bildirildi. Hemen hastaneye kaldırılan Çek tenisçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

2011 ve 2014 yıllarında Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanan Kvitova'nın, önümüzdeki ay Avustralya'da düzenlenecek Hopman Cup'tan çekildiği açıklandı. AA

Etiketler: Wimbledon şampiyonu, Çek tenisçi Petra Kvitova, hırsız
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