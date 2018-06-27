Wimbledon maç özetlerini yapay zeka hazırlayacak

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda en iyi oyuncuların duygusal tepkilerini ve taraftarların izlemesi gereken en önemli noktaları hızlıca kurgulayacak bir yapay zeka sistemi geliştirildi.

Sistem, The All England Lawn Tenis Kulübü ve teknoloji ortağı IBM'in iş birliğiyle hazırlandı.

IBM'de görev yapan Sam Seddon şirketi, ünlü tenis oyuncularının heyecan verici bir atıştan sonra hissetiklerini bulmak ve bunu hayranlarına göstermek istediklerini açıkladı.

"Bu faktörlerin bir kombinasyonu. Ayrıca belirli bir maçtaki hayran ilgisinin düzeyi, maç verileri ve alkış seviyelerine bakacağız."

Yüzlerce saatlik çekim

IBM'nin Watson teknolojisi, büyük miktarda veriyi işleyebilen ve anlayabilen bilişsel teknolojiyi kullanarak süreci yürüten bir makine.

Turnuva süresince her gün, özellikle erken turlarda, yüzlerce saat tenis oyunu çekimi yapılacak. Watson da dijital videoyu düzenlemek için farklı veriler kullanacak.

Daha sonra yapay zekanın hazırladığı videolar, The All England Lawn Tenis Kulübü'ne verilecek ve kulüp bunları uygulamalarına ve diğer sosyal medya hesaplarına yükleyecek.

Sistemin geliştirme süreci, 2017'de IBM'in tenis şampiyonluklarını altı farklı kategoride analiz etmesiyle başladı.

Wimbledon Tenis Turnuvası ise, 2 Temmuz'da başlayacak ve 15 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Reuters