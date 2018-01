Wikileaks'in kurucusu Assange: 'Yalan Haber Ödülü', Türkiye'deki darbe girişimini destekleyen NBC'ye verilmeli

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, ABD Başkanı Donald Trump’ın "yalan haber ödülleri" listesiyle ilgili görüşünü Twitter hesabından paylaştı.

"Yakın dönemin en vahim yalan haberi Trump'ın yalan haber ödülleri listesinde yok. NBC, Türkiye'de yüzlerce kişinin öldürüldüğü askeri darbe girişimine önemli bir destek sağladı. NBC 'üst düzey ABD askeri kaynağına' dayandırarak Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı."

The most serious case of recent fake news is not on Trump's #FakeNewsAwards list. NBC substantially assisted the military coup in Turkey which killed hundreds. NBC falsely reported, citing a "senior U.S. military source", that Erdoğan had fled the country. https://t.co/cZCuyaCXc0