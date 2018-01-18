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Buradasınız : » » Wikileaks'in kurucusu Assange: 'Yalan Haber Ödülü', Türkiye'deki darbe girişimini destekleyen NBC'ye verilmeli

Wikileaks'in kurucusu Assange: 'Yalan Haber Ödülü', Türkiye'deki darbe girişimini destekleyen NBC'ye verilmeli

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Trump'ın "yalan haber ödül listesi"nde, 15 Temmuz darbe girişimini destekler nitelikte yayın yapan NBC'nin yer almamasına tepki gösterdi.

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Wikileaksin kurucusu Assange: Yalan Haber Ödülü, Türkiyedeki darbe girişimini destekleyen NBCye verilmeli

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, ABD Başkanı Donald Trump’ın "yalan haber ödülleri" listesiyle ilgili görüşünü Twitter hesabından paylaştı.

"Yakın dönemin en vahim yalan haberi Trump'ın yalan haber ödülleri listesinde yok. NBC, Türkiye'de yüzlerce kişinin öldürüldüğü askeri darbe girişimine önemli bir destek sağladı. NBC 'üst düzey ABD askeri kaynağına' dayandırarak Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı."

 

Trump, New York Times'ı yalancılıkta birinci ilan etti

Donald Trump, kendi seçtiği "yalan haber ödülleri"nin kazananlarını Twitter hesabından ilan etti.

Donald Trump birinciliği, kendisinin başkanlığa seçildiği gün piyasaların bir daha toparlanmayacak şekilde çökeceğini yazan New York Times Yazarı Paul Krugman’a verdi. Toplamda 10 yalan haber örneğine yer verilen listede, ikinciliği ABC, üçüncülüğü de CNN televizyonları aldı.

Elçilikte mahsur

Çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliği'nin bir odasında yaşıyor. 

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından 2012 yılının Haziran ayında, İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.  

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü.

Ekvador, siyasi iltica başvurusunu kabul ettiği Assange'a geçen ay vatandaşlık vermişti.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: Yalan Haber Ödülleri, Julian Assange, abd başkanı donald trump
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