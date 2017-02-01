Wikileaks, Fransız adaylarla ilgili belge yayımladı

Wikileaks internet sitesi, Fransa'da 2 cumhurbaşkanı adayı hakkında yaklaşık 5 bin belge yayımladı.

Wikileaks'te yayımlanan belgelerin 3 bin 630'u merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon ile ilgiliyken bin 138'i de aşırı sağcı aday Marine Le Pen'e ait.

Toplamda, 4 bin 768 adet belge arasında iki liderin adının geçtiği çeşitli mailler ve basın bildirileri yer alıyor. Belgeler arasında Le Pen'e dair Türkçe içerikler de dikkati çekiyor.

Fransa'da her iki liderin de başı son günlerde haklarında çıkan yolsuzluk iddialarıyla dertte. Fillon, eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla” 8 yıl boyunca haksız maaş aldığına yönelik iddialarla gündemde.

Fransız Le Canard Enchaine gazetesi, Fillon'un eşine 8 yıl boyunca milletvekili danışmanı olarak haksız yere ödenen paranın toplam miktarının 900 bin avroya ulaştığını yazmıştı.

Gazete, François Fillon’un iki oğluna ise yine parlamenter danışmanı sıfatıyla toplam 84 bin avro ödendiğini iddia etmişti.

François Fillon, geçen hafta bir televizyon kanalında iki oğlunun 2005-2007 yıllarında avukat olarak kendisine senatoda danışmanlık yaptığını söylemişti.

Gazete, iki oğlunun 2005 ve 2007 yılları arasında avukatlık yapma yetkisinde olmadığını ileri sürmüş Fillon’un oğullarından büyük olanının 2007’de biten sözleşmeden 5 ay sonra, küçük olanın ise 4 yıl sonra resmen avukat olarak görev yapma yetkisine sahip olduğunu belirtmişti. AA

