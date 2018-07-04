WhatsApp'tan Hindistan hükümetine linçlere karşı iş birliği teklifi

Hindistan'da, çocuk kaçıran çeteler, pedofililer ve organ mafyalarıyla ilgili söylentilerin WhatsApp'tan yayılmasının ardından, son iki ay içinde ülke çapında yaşanan linç olaylarında en az 29 kişi öldürüldü.

Son olarak Maharashtra Eyaleti'ndeki bir köyde 5 adam, çocuk kaçıran bir çete üyesi oldukları düşünülerek linç edildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook AŞ'ye bağlı WhatsApp, sahte mesajların yayılmasının önüne geçmek için, sivil toplum ve hükümet arasında ortaklık kurulmasını teklif etti.

Whatsapp bilgileri paylaşacak

Hindistan Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na yazılan mektupta WhatsApp, kişilerin güvenliğini sağlamak için ihtiyaç duydukları kontrol ve bilgileri Bakanlığa sunacaklarını açıkladı. Şirket, istenmeyen bilgilerin yayılmasını önlemek için grup sohbetlerinde de değişiklikler yaptıklarını vurguladı.

WhatsApp ayrıca, Hindistan'da uzun vadeli kamu güvenliği reklam kampanyaları yürütmeyi planladığını belirtti.

Sahte videolarla yayılan mesajlar

Eyaletlerde de yetkililer halka bildiri dağıtarak dedikoduların önüne geçmeye çalışıyor. Söylentiler genelde, 2 adamın motosikletle bir çocuğu kaçırmalarını gösteren video ile paylaşılan mesajlarla yayılıyor. Ancak Hindistan değil Pakistan'da çekilen bu görüntüler gerçek değil.

Bununla birlikte video WhatsApp'tan, çocuk kaçakçılarının farklı şehirlere gittikleri söylentileriyle birlikte paylaşılıyor. Bu da yerel halkın, tanımadıkları ya da kendi dillerini konuşmayan insanlarla karşılaştıklarında onlardan şüphelenmelerine neden oluyor.

Kaynak: Reuters, BBC