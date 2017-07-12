  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » WhatsApp'ta çocuk istismarına karşı dev operasyon

WhatsApp'ta çocuk istismarına karşı dev operasyon

WhatsApp aracılığıyla çocuk istismarını içeren görüntüler dağıttıkları belirlenen bir sanal ağa karşı 15 ülkede düzenlenen uluslararası operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı.

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WhatsAppta çocuk istismarına karşı dev operasyon

WhatsApp uygulaması aracılığıyla çocuk istismarını içeren görüntü dağıtımı yaptıkları tespit edilen bir sanal ağa karşı 15 ülkede yapılan uluslararası operasyonda, 50 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İspanya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ameripol ve Interpol kurumlarının iş birliğiyle eş zamanlı yürütülen operasyonda, WhatsApp'ta çocuk istismarı dağıtımı yapan uluslararası sanal ağa büyük darbe indirildiği kaydedildi.

İspanyol siber polislerin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, "internet profunda (derin internet)" adında cep telefonlarındaki WhatsApp uygulamaları altında çalışan, İspanyolca konuşan bazı ülkelerde kullanılan bir programın tespit edildiği aktarılan açıklamada, bunun içerisinde çocuk istismarını içeren görüntü paylaşımı ve konuşmalar yapıldığının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında İspanya'da 11, Kolombiya'da 7, Bolivya'da 7, Brezilya'da 3, Şili'de 4, Kosta Rika'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Guatemala'da 2, Meksika'da 2, Paraguay'da 2, Venezuela'da 2, Uruguay'da 2, Panama'da 1, Nikaragua'da 1 ve İtalya'da 1 olmak üzere 15 ülkede 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. AA

Etiketler: whatsapp, çocuk istismarı
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