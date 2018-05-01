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Buradasınız : » » WhatsApp'ın kurucusu ve CEO'su Jan Koum istifa etti

WhatsApp'ın kurucusu ve CEO'su Jan Koum istifa etti

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kurucusu ve şirketin CEO'su Jan Koum, istifa kararı aldığını açıkladı.

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WhatsAppın kurucusu ve CEOsu Jan Koum istifa etti

WhatsApp'ın CEO'su Jan Koum, Facebook üzerinden paylaştığı mesajda, "Brian ve ben WhatsApp'ı başlattığımızdan beri neredeyse on yıl oldu ve inanılmaz bir yolculuktu. Teknoloji dışında bana keyif veren şeylere vakit ayırabilmek için bir süre çalışmaya ara vereceğim. Ekibimiz her zamankinden daha güçlü ve muhteşem işler başarmaya devam edecekler… WhatsApp'a dışarıdan da olsa desteğimi vermeye devam edeceğim" dedi.

 

Zuckerberg'ten veda mesajı

Facebook CEO'su Zuckerberg ise Koum'un mesajına,"Seninle yakından çalışmayı çok özleyeceğim. Dünyanın birbirine bağlanmasına yardım ettiğin için sana minnettarım. Kattığın değerler, her zaman WhatsApp'ın kalbinde yer alacak" diye karşılık verdi.

Facebook baskısı iddiası

ABD'de yayınlanan Washington Post Gazetesi ise Koum'un istifası ile ilgili farklı bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Koum ile WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın alan Facebook yönetimi arasında veri alışverişi krizi ortaya çıktı. Facebook, WhatsApp ile arasındaki kişisel veri alışverişinin güçlendirilmesini talep ediyor, Koumi ise bu talepleri reddediyordu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: whatsapp, jan koum, istifa, abd
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