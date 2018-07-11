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Whatsapp Hindistan'da sahte mesajlara gazete ilanlarıyla savaş açtı

Hindistan'da sahte WhatsApp mesajları yüzünden yaşanan linçlerde 2 ayda en az 29 kişi hayatını kaybetti. Şirket, yalan haberlerle mücadele etmek için gazete reklamları yayınladı.

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Whatsapp Hindistanda sahte mesajlara gazete ilanlarıyla savaş açtı

Facebook'a bağlı WhatsApp, konuyla ilgili günlük gazetelerde İngilizce, Hintçe ve diğer dillerde tam sayfa ilan yayınladı. İlanlarda sahte haberleri tespit etmek için ipuçlarına yer verildi.

Alınan mesajların sayısı haberi doğru yapmaz 

Hindistan'daki halka "Aldığınız mesaj sayısına dikkat etmeyin" diyen WhatsApp, ilanda "Bir mesajın birden fazla kez paylaşılması haberi doğru yapmaz" açıklamasına yer verdi. 

Hindistan, 200 milyon kullanıcısı ile WhatsApp'ın en büyük pazarlarından birini oluşturuyor. Bu kullanıcılar, her gün bir milyar şifreli mesaj gönderiyor.

Sahte videolarla yayılan mesajlar

Eyaletlerde de yetkililer halka bildiri dağıtarak dedikoduların önüne geçmeye çalışıyor. Söylentiler genelde 2 adamın motosikletle bir çocuğu kaçırmalarını gösteren video ile paylaşılan mesajlarla yayılıyor. Ancak Hindistan değil Pakistan'da çekilen bu görüntüler gerçek değil.

Bununla birlikte video WhatsApp'tan, çocuk kaçakçılarının farklı şehirlere gittikleri söylentileriyle birlikte paylaşılıyor. Bu da yerel halkın, tanımadıkları ya da kendi dillerini konuşmayan insanlarla karşılaştıklarında onlardan şüphelenmelerine neden oluyor.

Kaynak: TRT Haber, CNET

Etiketler: whatsapp, sahte mesaj, hindistan
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