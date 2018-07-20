Whatsapp Hindistan'da "haber paylaşım" sınırı koydu

Ülkede son iki ay içinde viral olan WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan kişiler, öfkeli kalabalıklar tarafından linç edildi.

Perşembe günü akşam saatlerinde Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada kötü niyetli söylentilerin yayılmasına vesile olan WhatsApp'ın yasal sorumluluklarından kaçamayacağı ve hesap vermesi gerektiği kaydedilmişti.

Yönlendirme ve grup sayısına sınırlama

Sahibi Facebook olan WhatsApp şirketi bu tehdide bugün Hindistan'daki kullanıcıların birbirine mesaj "yönlendirme" kapasitesini kısıtlamaya çalışacağını söyleyerek yanıt verdi.

Açıklamada hızlı yönlendirme yapmaya yarayan işlevin de kaldırılacağı kaydedildi.

Şirket açıklamasında "Gözlemlemeyi sürdüreceğimiz bu değişikliklerin, WhatsApp'ın, tasarım amacı olan özel mesajlaşma ortamı olarak kullanılmasına hizmet edeceği inancındayız" denildi.

Hükümet tatmin olacak mı?

Hindistan'ın Narendra Modi başbakanlığındaki hükümetinin baskısı sonucu şirket daha önce de WhatsApp'a kullanıcıların, bir mesajın yönlendirme yoluyla geldiğini ayırt etmelerini sağlayacak yeni özellikler ilave etmişti.

Fakat Hindistan hükümetinin bilişim teknolojisinden sorumlu bakanlığı tarafından dün gece geç saatlerde yapılan sert açıklamada bu adımların yeterli bulunmadığı belirtildi.

"Sorumsuz mesajların alabildiğine ve en geniş şekilde yayılması konusunda WhatsApp yeterli önlemleri almamıştır" denildi.

Bakanlık "Eğer gelişmeleri sessizce izlemeye devam ederlerse sorumlu olacaklar ve iş birlikçi sayılarak haklarında işlem yapılacaktır" ifadesini de kullandı.

Hindistan, kullanıcıların WhatsApp yoluyla en fazla mesaj, fotoğraf, video ilettiği ülke.

Hindistan hükümeti, şirketin, resmi makamlarca talep edildiğinde, "kışkırtıcı" ya da "infial yaratıcı" mesajların kimler tarafından atıldığını tespit edip bildirmesini de istiyor.

Bugün yeni önlemler açıklayan şirket, bu konuda daha çekimser. Şirketin bugünkü açıklamasında kullanıcıların mahremiyetinin önemi vurgulandı ve mesajların tamamen kriptolu kalacağını kaydetti.

Kaynak: BBC