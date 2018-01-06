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Buradasınız : » » Washington'ın sembollerinden Potomac Nehri dondu

Washington'ın sembollerinden Potomac Nehri dondu

ABD'de doğu eyaletlerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası sebebiyle birçok göl ve nehir dondu.

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Washingtonın sembollerinden Potomac Nehri dondu

ABD'nin doğu yakasını etkileyen soğuk hava dalgası nedeniyle başkent ile Virginia eyaleti arasında yer alan Potomac Nehri büyük ölçüde dondu.

Uzun zaman sonra ilk kez donan nehrin etrafı fotoğraf çeken Washingtonluların ve turistlerin akınına uğradı.

Kentin farklı noktalarında yer alan çok sayıdaki yapay havuz donunca paten pistine dönüştü. 

17 kişi de hayatını kaybetmişti

ABD'nin en büyük kenti New York'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle JFK Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süre durdurulmuş, ülkenin doğusundaki 3 binden fazla uçuş ise iptal edilmişti.

Birkaç gün daha sürmesi beklenen aşırı soğuk hava dalgası sebebiyle birçok eyalette acil durum ilan edilirken şu ana kadar soğuklardan etkilenen en az 17 kişinin hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: washington, Potomac Nehri, abd
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